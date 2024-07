Reprodução/PMTO Policiais encontram mais de R$ 4 milhões em drogas em fundo falso de caminhonete

Mais de R$ 4 milhões em drogas foram encontrados por policiais no fundo de uma caminhonete na zona rural de Araguaçu, em Tocantins, neste domingo (28). Segundo a Polícia Militar, que realizou a abordagem, os pacotes com drogas estavam entre a carroceria e parte dianteira da caminhonete.

Assista o momento da apreensão:

O motorista, de 34 anos, foi preso acusado de tráfico de drogas. O nome dele não foi divulgado.

De acordo com a PM, o suspeito disse aos agentes que havia saído de Água Boa (MT) com destino a Palmas, e que apenas transportava as drogas, sem saber quem era o emissor. Ele ainda informou que receberia R$ 10 mil pela entrega.

