Na tarde desta sexta-feira (26), foi postada na página oficial do Ministério do Esporte no X (antigo Twitter), uma imagem de um macaco antes da cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris com a legenda: "Todo mundo aguardando o nosso barco". A imagem foi apagada pouco tempo depois.



Deletada rapidamente devido às críticas, capturas de tela da imagem ainda assim foram compartilhadas nas redes sociais. As informações são do jornal O Globo, que levantou uma das críticas de outro perfil no X: "Tem que demitir o administrador, não adianta apagar o tweet".





A postagem fazia alusão à abertura das Olimpíadas, que começou por volta das 14h. As delegações de diversos países participaram de um desfile em barcos no rio Sena. O Brasil foi o 29º país a fazer a travessia, com barco exclusivo.

O Ministério do Esporte ainda não se pronunciou sobre a publicação.

