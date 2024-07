Reprodução/TV Globo Milhões de aranhas se multiplicam em um dos pontos turísticos de São Luís (MA)

Há cerca de um mês, milhões de aranhas se multiplicaram e invadiram a Lagoa da Jansen, um dos principais pontos turísticos de São Luís, capital maranhense. As aracnídeas, da espécie Tetragnatha, criaram um cenário em que as teias cobrem a vegetação, postes e outras estruturas. As informações são da TV Globo.

O professor doutor Macário Rebelo, especialista em Zoologia, afirma que a Tetragnatha tem uma grande capacidade para construir teias elaboradas. "A dispersão das aranhas ocorre principalmente através do vento, que carrega fragmentos das teias e aumenta a área de ocorrência das aranhas", detalhou.

Cada ninho de aranhas possui 180 ovos, que se multiplicam rapidamente e em semanas. No entanto, espera-se que o fenômeno diminua nos próximos dois meses. "A infestação deve entrar em declínio, pois a oferta de alimentos para as aranhas, como os mosquitos, está diminuindo", afirma Rebelo.

Relacionado à poluição

Não é a primeira vez que as aranhas tomam conta de um local em São Luís. Desde 2017, esse fenômeno se repetiu quatro vezes - mas nunca de uma forma tão intensa quanto agora.

Segundo o biólogo Maurício Mendonça, biólogo, o fenômeno está relacionado com a poluição da lagoa. "Esse é um fenômeno ambiental resultante do desequilíbrio na qualidade da água. Quanto mais poluída a água, mais insetos surgem. E, com mais insetos, há mais alimento para as aranhas", afirma.

