Reprodução Vincenzo Pasquino foi preso no Brasil





Segredos das facções criminosas brasileiras PCC (Primeiro Comando da Capital) e CV (Comando Vermelho) vieram à tona através do mafioso italiano Vincenzo Pasquino. Preso no Brasil, Pasquino fez revelações à Justiça da Itália em uma espécie de delação premiada.

Segundo o jornal O Estado de S.Paulo, a Procuradoria-Geral da República no Brasil tem participado do processo para ajudar as autoridades italianas.

Pasquino era líder da máfia Calábria, a mais conhecida e poderosa da Itália. Os investigadores italianos destacam a raridade de um chefe da Calábria aceitar um acordo de delação.

Acusado de ser o principal negociador do tráfico de cocaína da América do Sul para mafiosos da Calábria, Pasquino tinha fortes ligações com o PCC e o Comando Vermelho. Ele chegou ao Brasil em 2017 com o objetivo de enviar drogas para a Itália.

O objetivo da justiça italiana é entender como atua o tráfico internacional. Vincenzo confessou pela primeira vez a ligação da máfia com criminosos brasileiros em novembro de 2023, quando ficou preso em Brasília. Ele foi extraditado para a Itália em março de 2024 e está atualmente preso em Roma.

A justiça italiana classifica Pasquino como um "arrependido", termo utilizado para criminosos que fecham um acordo de delação premiada em busca de redução de pena.





Investigação no Brasil

Além da investigação conduzida pela justiça italiana, a Polícia de São Paulo também apura o envolvimento de criminosos italianos no Brasil e sua ligação com o PCC.

Investigadores brasileiros descobriram que italianos compraram e alugaram imóveis na capital paulista para estabelecer contato direto com membros da facção criminosa.

