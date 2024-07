Reprodução Mulher tinha o sonho de conhecer o Cristo Redentor

Uma mulher de 59 anos que trabalhava há 46 anos para a mesma família vivia em situação análoga à escravidão e foi resgatada no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, no dia 2 de julho, mas o caso só foi divulgado ontem (24).

De acordo com os responsáveis pelo resgate, ela não recebia salário nem tinha dias de folga, permanecendo à disposição da família de maneira contínua.

A operação de resgate foi conduzida em conjunto pelo Ministério Público do Trabalho no Rio de Janeiro (MPT-RJ) e pela Auditoria-Fiscal do Trabalho, com apoio da Polícia Federal.

A mulher também não possuía conta bancária nem contatos com amigos ou familiares. Ela deixou Pernambuco para trabalhar para a mesma família no Rio de Janeiro, inicialmente cuidando do pai e posteriormente dos filhos.

Thiago Gurjão, Procurador do Trabalho envolvido na operação de resgate, destacou a total falta de autonomia da vítima na situação.



"Não tinha autonomia financeira, sem ter acesso a salário ou renda, nem autonomia pessoal, vivendo permanentemente em situação de sujeição à família para a qual trabalhava, sendo que sua existência no período se resumia a esse trabalho", afirmou Gurjão ao g1.



Segundo o MTP, foi constatado um termo de ajustamento de conduta (TAC) com o empregador, garantindo o reconhecimento do vínculo de emprego e o pagamento de salários e das verbas trabalhistas do período, além de indenização por dano moral.

A mulher vai receber R$ 768 mil e vai voltar para Pernambuco, sua terra natal.

Antes retornar, ela foi realizar o sonho que tinha desde que foi morar no Rio de Janeiro: conhecer o Cristo Redentor.

