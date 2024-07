Reprodução Motorista tentou escapar de assalto





Na noite da última quarta-feira (24), Rafael Queiroz, de 27 anos, foi filmado dirigindo seu carro com um homem pendurado do lado de fora da janela na Avenida Salvador Allende, no Rio de Janeiro.

Queiroz explicou que acelerou o veículo e levantou o vidro rapidamente para não ser assaltado, especialmente porque estava com sua filha de 3 anos no carro.

“Minha reação foi levantar o vidro rápido e acelerar porque eu estava com a minha família no carro, minha filha de 3 anos estava junto. Foi um ato de segurança. Tem menos de um ano que eu fui assaltado e levaram tudo”, relatou Rafael em entrevista ao Portal G1.

O motorista revelou que se assustou quando percebeu a aproximação do homem e tentou fechar a janela, acabando por prender a mão do suspeito.

Rafael acrescentou que parou o carro e abriu a janela para evitar que o homem se machucasse, mas desabafou sobre a insegurança nas ruas.

“O cidadão brasileiro está cansado dessa falta de segurança. O rapaz acredito que ficou bem. Eu não podia parar antes porque não sabia se ele estava armado ou com uma faca, eu fiz para proteger minha família.”

Após o incidente, Rafael decidiu voltar para casa e não procurar a polícia, relatando que muitos assaltos têm ocorrido na Barra da Tijuca, aumentando sua sensação de insegurança.





A Polícia Militar informou que tomou conhecimento do vídeo após sua viralização nas redes sociais e realizou buscas na região, além de reforçar a segurança para evitar novos roubos.

