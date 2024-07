Foto: Divulgação/ Agência Detalhe/ Marco Casemiro Mansão mais cara do Brasil fica no Rio de Janeiro

Após permanecer à venda por cinco anos, a mansão mais cara do Brasil foi vendida por R$ 220 milhões. O imóvel fica no Rio de Janeiro e dará lugar a um condomínio de altíssimo padrão.



O terreno tem mais de 11 mil metros quadrados e será dividido para construção de novas mansões de luxo. Serão, pelo menos, 10 novas construções. (O número não é oficial mas, dividido em 11, cada terreno novo terá mais de mil metros quadrados).

A casa original não será demolida. De fato, a ideia é que seja preservada e possivelmente revendida.

No total, o negócio deve gerar R$ 500 milhões.

Casa mais cara do Brasil

Essa é considerada a casa mais cara do Brasil. A mansão está à venda desde 2019 pelo mesmo valor. Porém, negócios imobiliários multimilionários são feitos com discrição.

Tanto as ofertas quanto as oportunidades de alto padrão não são amplamente divulgadas, mas tratadas entre grupos restritos. Isso é feito para proteger todos os envolvidos.

A casa tem 43 anos de idade e foi construída para a família dona do grupo Disco de supermercados. Porém, há pelo menos seis anos, ninguém da família mora lá.

Como é mansão mais cara do Brasil?

A casa fica no Jardim Pernambuco, condomínio do Leblon. A área é dona de um dos metros mais caros do Rio e do país. Esta mansão, especificamente, tem 2,7 mil metros construídos em terreno de 11,2 mil metros quadrados.

“É um terreno de 11.200 metros quadrados, com uma vista para a Lagoa, o Cristo, praia, as ilhas Cagarras, no núcleo mais luxuoso do Rio de Janeiro”, dise Paulo Cezar Ximenes, diretor da imobiliária Sérgio Castro Ouro, que realizou a venda.



A casa principal tem oito suites, sendo a maior com 360 metros quadrados e um closet de 12 metros quadrados.

Além disso, outros cômodos incluem cinco salões, três lavabos e dez banheiros completos, biblioteca, cinema, sótão, ateliê, piscina, sauna, elevador, sala de jantar, sala de almoço, oficina, casa de boneca e um heliponto.

Veja fotos da casa mais cara do Brasil

Mansão mais cara do Brasil fica no RIo de Janeiro Foto: Divulgação/ Agência Detalhe/ Marco Casemiro Pórtico da casa no Rio de Janeiro Foto: Divulgação/ Agência Detalhe/ Marco Casemiro Banheiro da Mansão vendida no Rio de Janeiro Foto: Divulgação/ Agência Detalhe/ Marco Casemiro Mansão no Leblon tem hall de entrada suntuoso Foto: Divulgação/ Agência Detalhe/ Marco Casemiro Piscina em Mansão de R$ 220 milhões Foto: Divulgação/ Agência Detalhe/ Marco Casemiro Sala de estar de mansão vendida por R$ 220 milhões Foto: Divulgação/ Agência Detalhe/ Marco Casemiro Sala de estar de mansão vendida por R$ 220 milhões Foto: Divulgação/ Agência Detalhe/ Marco Casemiro Vista da casa no Leblon Foto: Divulgação/ Agência Detalhe/ Marco Casemiro