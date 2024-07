Reprodução: TV Globo Homem pendurado na janela de um carro

A polícia investiga imagens de um homem pendurado na janela de um carro na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

O caso foi filmado por motoristas que passavam pelo local. Testemunhas afirmaram que o homem tentou pegar o celular em um sinal na Avenida Salvador Allende, mas ficou preso e foi arrastado pelo condutor.

Segundo a Polícia Militar, a corporação tomou conhecimento do caso pelas redes sociais. Depois disso, o 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) realizou uma busca na área.

Os PMs disseram ainda que o motorista não contatou a polícia.

A região terá policiamento reforçado após o caso, segundo a PM.

