Reprodução/TV Globo Família deve mudar registro antes de cirurgia

A Justiça do Rio de Janeiro autorizou a correção do nome e sexo de um bebê nascido no Hospital Municipal Rocha Faria, inicialmente registrado com o gênero feminino. A decisão foi mostrada no programa televisivo RJ1, da TV Globo.

A criança havia sido registrada como menina, mas quase um ano após o nascimento, uma consulta médica revelou que o bebê, na verdade, é um garoto com uma má-formação genital.





O bebê foi encaminhado ao Hospital da Criança, do governo do estado, para uma operação de correção. No entanto, ele precisa de novos documentos, com o nome e gênero masculino atualizados, para iniciar o processo cirúrgico.

Cerca de 2 mil crianças brasileiras nascem anualmente com essa condição. De janeiro a maio de 2024, foram 740 recém-nascidos em todo o país, conforme dados do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc), do governo federal.

