Reprodução/TV Globo Ônibus e moto pegam fogo após acidente na Marginal Pinheiros

Um ônibus e uma moto pegaram fogo após um acidente na manhã desta quinta-feira (25), na marginal Pinheiros, na região de Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo.

Segundo informações do g1, testemunhas relataram que o incêndio começou após a moto colidir com o motor do coletivo, por volta das 7h30.

As chamas atingiram primeiro a moto, que transportava duas pessoas. O motociclista e a garupa foram socorridos pelas pessoas que estavam no local.

O fogo se alastrou e atingiu o ônibus, mas os passageiros conseguiram desembarcar antes dele tomar o veículo.

O motorista da motocicleta ficou ferido e precisou de atendimento. Ele teve fratura na perna e no quadril, além de queimaduras.

Faixas liberadas

Logo após o acidente, foi realizado o bloqueio de uma faixa da via, no sentido Castello Branco para o trabalho do Corpo de Bombeiros, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Neste momento, todas as pistas já foram liberadas para o tráfego.

