Divulgação/PC-AM Delegado Ericson Tavares é suspeito de cometer extorsão no Amazonas.

A Segunda Câmara do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM) decidiu prender novamente o delegado Ericson de Souza Tavares. Ele havia sido preso em flagrante em março e solto em junho, suspeito dos crimes de extorsão mediante sequestro, ameaça e associação criminosa.

A Justiça acatou a denúncia feita pelo Ministério Público do Amazonas (MPAM), após o suspeito publicar vídeo com gesto obsceno e palavrão, no último dia 28. Segundo o MP, o delegado "zomba" da situação.

"No vídeo, o Paciente, além de cantar funk e usar palavrões, mostra o dedo do meio e zomba da situação que levou à sua prisão. A atitude do agente causou indignação entre os internautas, que consideraram a ação um desrespeito às investigações e às vítimas dos crimes de extorsão e sequestro pelos quais ele e outros policiais foram acusados", diz o MP.

Ainda de acordo com o MP, Tavares é parte influente de uma "associação criminosa" e, por isso, sua liberdade pode significar riscos para a sociedade civil.

"Não se pode ignorar o fato de que Ericson de Souza Tavares é delegado da Polícia Civil, o qual detém poder e influência inerentes ao cargo público. Tal circunstância somada à publicação de vídeo nas redes sociais, em que escarnece do Poder Judiciário, cria medo nas vítimas e frustração nos agentes públicos que procederam à prisão do ora Paciente, temendo, inclusive, pelo êxito da sequência da investigação", afirma o Ministério.

Além da prisão, o MP pediu para que o delegado seja afastado de suas funções. Ele se entregou à polícia nesta segunda-feira (22).

Prisão por extorsão

Tavares era delegado titular do 6º Distrito Integrado da Polícia de Manaus. Ele, oito agentes e dois civis foram presos no dia 23 de março, após denúncias anônimas.

Segundo o Boletim de Ocorrência (BO), todos são acusados de extorsão mediante sequestro, associação criminosa, ameaça, entre outros crimes. Além do delegado, entre os presos há três investigadores, cinco policiais militares, sendo quatro cabos e um sargento.

O caso veio à tona após a polícia militar relatar o envolvimento dos agentes em um suposto sequestro no bairro Correnteza, no município em questão.

Segundo relatos de testemunhas, a denúncia partiu da família das vítimas, que disseram que um grupo armado chegou à residência e se apresentou como policiais.

Duas pessoas foram levadas. Após algumas horas, a família da dupla resolveu procurar pela polícia.

Após a denúncia, as polícias Civil e Militar começaram a investigar o caso. No fim da tarde do dia 23 de março, os agentes interceptaram o carro e encontraram os policiais civis na estrada AM-352, em Manacapuru. Já o grupo de PMs foi preso na cidade de Novo Airão.

