Um homem foi flagrado socando o rosto da namorada enquanto discutiam no meio da rua. O caso aconteceu na noite desta segunda-feira (22), em Sertãozinho (SP). O momento da agressão foi registrado por pessoas que estavam próximas ao local.

No vídeo, é possível ver que a mulher, de 41 anos, discute com o homem ao lado de uma amiga. Uma terceira pessoa se aproxima para separar os três.

Em seguida, o homem avança contra a companheira e dá um soco nela, que se desequilibra e cai.

Segundo a polícia, a vítima contou em depoimento que já namorou o agressor, mas o relacionamento terminou em março deste ano. Na ocasião, ela pediu uma medida protetiva contra o homem.

A ação que ela movia foi extinta há duas semanas, quando eles reataram o namoro.

Um boletim de ocorrência foi registrado por lesão corporal. Por conta da agressão, a vítima entrou com uma nova medida protetiva contra o homem.

