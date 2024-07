Reprodução/redes sociais Dona de loja de doces registra BO após cliente mostrar o pênis durante atendimento

Um cliente mostrou a genital à dona de uma loja de doces localizada em Jundiaí, no interior de São Paulo, nesta terça-feira (23). A mulher registrou uma denúncia por importunação sexual no mesmo dia. As informações são do G1.

O momento foi gravado por funcionários. É possível ver que o homem realizou o ato no balcão do estabelecimento.

Assista:

No vídeo, é possível ver que o homem mostra a genital duas vezes ao longo do atendimento. Na primeira, a mulher não vê, pois está contando o troco. Na segunda vez, quando a mulher vê, grita “Que isso? Tarado!”. O homem então foge. Um cliente que estava perto do estabelecimento tentou segurá-lo, mas não conseguiu.

Dias seguidos de assédio

O homem já havia cometido importunação sexual contra a mesma mulher na segunda-feira (22). Na ocasião, a dona foi esquentar o leite do café que ele havia pedido, quando ele falou “vem aqui que vou te comer”, mostrou o pênis para a vítima e fugiu do local em seguida.

O homem voltou ao estabelecimento na terça. Assustada com o ocorrido do dia anterior, a mulher pediu aos funcionários que gravassem o atendimento.

Antes de fugir, o homem furtou a máquina de cartão bancário da loja, o que consta no boletim de ocorrência.

O caso foi registrado como furto e importunação sexual no 1º Distrito Policial de Jundiaí e será investigado.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o caso segue em investigação.

