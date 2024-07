Instagram Influenciadora compartilhou o processo nas redes

A influenciadora Luanna Charamba, de 29 anos, viralizou após realizar um peeling de fenol e divulgar o resultado na internet. O uso da substância para tratamentos estéticos foi proibido pela Agência Nacional de Segurança Sanitária (Anvisa) em 25 de junho deste ano, após a repercussão da morte do empresário Henrique Chagas, de 27 anos.

Segundo o relato da influenciadora nas redes, ela realizou o procedimento antes da proibição. Luanna compartilhou todas as etapas do processo, que durou cerca de um mês, com os seus seguidores. Um dos vídeos já tem mais de 36 milhões de visualizações.

"Sim herdeiros eu fiz o temido #fenol para cicatriz de acne! Sempre foi meu sonho realizar esse procedimento, só quem tem cicatriz de acne vai entender isso", escreveu a jovem de 29 anos em uma das legendas.

Cinco dias após o procedimento, Luana apareceu com o rosto cheio de feridas. Ela explicou que estava se alimentando apenas de líquido. "Não posso abrir a boca", disparou. Tempos depois, a influenciadora retirou a pele morta e, mais uma vez, compartilhou nas redes.

Os internautas usaram os comentários para reprovar a decisão de Luanna. "Gente, eu não acredito que a pessoa paga pra incendiar o próprio rosto", disse uma. "Pra que uma moça, jovem, fazendo este tipo de procedimento?! Total sem noção, sem necessidade! Vaidade demais....", falou outra.

"Final dos tempos. Já falava as profecias de São Nilo. As pessoas mudariam o rosto chegando a ficar irreconhecíveis", emendou uma terceira. "Isso é coisa pra gente que não tem juízo", continuou mais uma.

Por outro lado, outros internautas relataram a experiência do procedimento. "Eu fiz laser pra tirar cicatriz de acne, o rosto ficava assim,mas e bem mais tranquilo que isso aí,a recuperação e rápida,fiz 10 sessões porque a cicatrizes eram profundas, fiquei com a pele maravilhosa, foi caro, mas valeu a pena", escreveu uma. "Fico muito assustado com o processo, mas os resultados são chocantes", disse outro.

Proibido pela Anvisa

Classificado como uma ‘cirurgia química’, o peeling de fenol é o método mais invasivo para tratar manchas, rugas e outras marcas de envelhecimento da pele, tornando-a mais "rejuvenescida".

A Anvisa proibiu a venda, fabricação, manipulação, propaganda e comercialização de produtos à base de fenol em procedimentos de saúde ou estéticos no Brasil.

Em nota, a agência afirma que a medida visa "zelar pela saúde e integridade física da população brasileira, uma vez que, até a presente data, não foram apresentados à Agência estudos que comprovem a eficácia e segurança do produto fenol para uso em tais procedimentos".

Segundo a Anvisa, a resolução continuará vigente no decorrer das investigações sobre os danos associados à substância , “que vem sendo utilizada em diversos procedimentos invasivos”.

“A medida cautelar adotada pela Anvisa tem o objetivo de zelar pela saúde e integridade física da população brasileira, uma vez que, até a presente data, não foram apresentados à Agência estudos que comprovem a eficácia e segurança do produto fenol para uso em tais procedimentos”, continua.

Veja fotos do peeling de fenol compartilhadas por Luanna

Influenciadora chocou a web ao mostrar pós de peeling de fenol Reprodução/Instagram Luana retira a pele Reprodução/Instagram nfluenciadora precisou se alimentar apenas de líquido e mal conseguia escovar os dentes Reprodução/Instagram "Sempre foi meu sonho", disse a influenciadora Reprodução/Instagram