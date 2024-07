Reprodução/ Instagram Casal de pessoas brancas imitando macacos em roda de samba na última sexta-feira (19)

Wanderson Luna, músico e organizador da roda de samba Pede Teresa, realizada na Praça Tiradentes, no Centro do Rio de Janeiro, afirmou que outros argentinos foram vistos imitando macacos na saída do evento na última sexta-feira (19), dia em que o vídeo da argentina foi gravado .





Esses casos, testemunhados pelos seguranças, conforme Lima, configurariam outros episódios de racismo no mesmo local, além do incidente registrado pela jornalista Jackeline Oliveira, que gravou um casal imitando gestos e sons de macacos enquanto os músicos se apresentavam no samba. As informações são do portal g1.

"A delegada falou que seria importante o depoimento dos seguranças que viram. A gente entrou em contato com os seguranças para tentar entender melhor e pegar mais informações. Eles falaram que havia outros argentinos imitando macacos na saída do evento", relatou Luna.



Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp .