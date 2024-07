Reprodução Menina de seis anos caiu de prédio e morreu; pai é preso





O pai de Rafaella Lozzardo Silva , seis anos, foi condenado pela morte da criança devido a uma queda do 12° andar de um prédio na Praia Grande, São Paulo. Ele respondeu por abandono de incapaz com resultante de morte.

A pena será em regime semiaberto (passa o dia fora da cela para estudo ou trabalho e retorna às noites para a prisão) durante seis anos, dois meses e 20 dias.

Como foi morte da menina?

Rafaella, de seis anos, foi deixada sozinha no apartamento pelo pai, que saiu para levar a namorada em casa enquanto a criança dormia.

Ela acordou sozinha, ficou com medo e tentou pedir socorro. Acabou caindo da varanda do 12° andar com um celular na mão e morreu pela queda.

O pai foi preso em flagrante, mas liberado na sequência aguardado sentença.

Condenação

Em 2023, o homem foi condenado a cinco anos e quatro meses em regime aberto. Porém, o Ministério Público de São Paulo apelou à sentença e pediu majoração da pena-base e regime fechado ou semiaberto.

Em 13 de junho deste ano, passou a valer o mandado de prisão do pai, que foi preso no dia 25 de junho.

Antes disso, passou 188 dias na cela como prisão preventiva, revogada a favor da resposta pelo processo em liberdade.