Reprodução/X Dois motoristas brigaram no trânsito





Um carro foi arrastado por um caminhão após uma briga entre os motoristas na PR-423, em Araucária, Paraná. O incidente, registrado em vídeo e amplamente compartilhado nas redes sociais, começou quando o carro tentou ultrapassar uma carreta e acabou fechando o caminhão. Os veículos fizeram um zigue-zague perigoso e quase colidiram.

O motorista do carro desceu do veículo e quase foi atropelado pela carreta. Em seguida, ele começou a socar a cabine do caminhão enquanto o caminhoneiro ultrapassava o carro.

Em meio à confusão, o caminhoneiro deu ré e arrastou o carro, enquanto o motorista do carro ficou pendurado na janela da carreta, continuando a desferir socos. No fim, o caminhoneiro seguiu seu caminho e o motorista do carro retornou ao seu veículo.

A Polícia Rodoviária Estadual informou que nenhum boletim de ocorrência foi registrado, e, por isso, não há uma investigação aberta sobre o caso.

Dia de fúria no trânsito na região metropolitana de Curitiba. Briga de trânsito na PR-423 no trecho entre Campo Largo e Araucária. pic.twitter.com/Ygj7DFlR5K — Plantão 190 (@plantao190) July 21, 2024









Perigos do trânsito e punições para infrações

Incidentes como esse destacam os perigos das brigas no trânsito, que podem resultar em acidentes graves e até em tragédias. Comportamentos agressivos e imprudentes aumentam significativamente o risco de colisões e ferimentos.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, atitudes como ultrapassagens perigosas, direção agressiva e confrontos físicos entre motoristas são consideradas infrações graves.

Dependendo da gravidade, esses comportamentos podem resultar em multas pesadas, suspensão da carteira de habilitação e até mesmo em detenção.

O artigo 171 do CTB, por exemplo, prevê detenção de seis meses a um ano para quem disputar corridas em vias públicas, enquanto o artigo 175 estabelece penas similares para quem realiza manobras perigosas.

Além disso, agredir fisicamente outro motorista pode ser enquadrado como crime de lesão corporal, previsto no Código Penal, sujeitando o agressor a processos criminais.

