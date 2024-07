Carlos Moura/SCO/STF Ministro do STF, Cristiano Zanin

A 6ª Vara Criminal de Brasília condenou o empresário Luiz Basseto Júnior a pagar uma indenização de R$ 10 mil ao ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF). A sentença foi proferida nesta segunda-feira (22).

O caso aconteceu quando Zanin ainda não era ministro e atuava como advogado do presidente Lula (PT), em janeiro de 2023. O empresário o importunou no banheiro do aeroporto capital do Distrito Federal.

Basseto se aproximou de Zanin enquanto ele escovava os dentes. “Parece destino. O pior advogado que possa existir na vida aqui. Olha o bandido, o corrupto aqui”, afirmou, filmando as agressões. Ele também chamou Zanin de “safado” e “vagabundo”.

Conforme relatado pela Juíza Mariana Rocha Cipriano Evangelista ao UOL, o agressor confirmou os fatos narrados na denúncia-crime e as provas documentais apontam que o agressor queria atingir a honra e a dignidade de Zanin.

Basseto foi condenado a quatro meses e 15 dias de detenção, mas a Justiça substituiu a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito. O acusado poderá recorrer à decisão em liberdade.

