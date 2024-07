Reprodução/redes sociais Nilbert Meira de Oliveira, suspeito de 35 anos

Foi cumprido pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) um mandado de prisão preventiva contra Nilbert Meira de Oliveira, de 35 anos, nesta terça-feira (23), acusado de crimes de estelionato.

O suspeito possui uma longa ficha criminal, afirmou uma coluna do jornal Metrópoles, que cita um caso do qual Meira de Oliveira já foi condenado: a execução a tiros do próprio pai para obter o dinheiro do seguro de vida em 2014.

O homicídio contra o pai, o fotógrafo Albertino de Oliveira Marques, ocorreu há 10 anos, em Pernambuco. A investigação que resultou na prisão desta terça-feira (23), por sua vez, começou após uma denúncia anônima.

A vítima teria conhecido o suspeito em um evento, no qual ele se apresentou como Clodomir Junior, utilizando uma identidade falsa. Ainda segundo o Metrópoles, ele costumava se passar por um grande empresário, investidor e pessoa de grande influência em eventos da capital do país.





Conforme levantado pela PCDF, ele usava documentos adulterados para obter vantagem econômica ilícita das vítimas e mudava de casa frequentemente. A investigação também revelou que ele se associou com outras pessoas para cometer crimes financeiros e lavar dinheiro.

