Jefferson Luz/Divulgação Lim Ki-mo, embaixador da Coreia do Sul recebe título durante samba

O embaixador sul-coreano Lim Ki-mo recebeu o título de Cidadão Carioca na noite da última segunda-feira (22) durante o Samba do Trabalhador, evento tradicional do Andaraí, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Com 59 anos e apaixonado pela cultura carioca, o embaixador viralizou nas redes sociais ao cantar em shows e rodas de samba, demonstrando seu apreço pela música brasileira.

“O samba me deu alegria e esta noite me deu o título de cidadão carioca. Obrigado, samba. A partir de agora, cantarei samba e amarei o Rio de Janeiro até morrer. Por isso, não deixe o samba morrer”, disse, fazendo referência à canção de Alcione. As informações são do portal de notícias g1.





Entre os gostos e o reconhecimento

Lim Ki-mo conta que seu primeiro contato com a cultura brasileira ocorreu há mais de 50 anos, ainda em sua cidade natal, Busan. O diplomata ouvia "Garota de Ipanema" nas rádios, assistia a jogos de futebol e bebia suco de laranja da marca chamada Tabom.

Na internet, ficou conhecido a partir de 2022, quando foi filmado cantando "Evidências", de Chitãozinho & Xororó, durante um jantar oferecido pela representação diplomática a membros da Associação Brasileira de Jornalistas e Comunicadores da Área Internacional e Diplomática (Abrajinter) em Brasília.

Em abril deste ano, após viralizar inúmeras outras vezes, voltou a ser assunto na internet após cantar no Samba do Trabalhador, evento no qual agora recebeu uma homenagem.

