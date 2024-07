Reprodução Patrícia e Higor foram mortos em casa no Espírito Santo

Higor Gabriel Deambrósio, de 4 anos, foi encontrado morto no último dia 15. Ele e a mãe, Priscila dos Santos Deambrósio , estavam em casa na Serra do Espírito Santo. O menino foi morto a marretadas por uma dívida de um casal com Priscila, que era agiota.



Ricardo Elias Santana , 45, e Lavelina Noemia de Oliveira , 35, são os principais suspeitos dos assassinatos. Eles tinham uma dívida de R$ 10 mil com Priscila, de quem eram amigos. O casal foi detido na sexta-feira (19).

Menino é morto a marretadas por dívida

Fernanda Diniz , delegada adjunta da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher do Espírito Santo, explicou ao g1 que a criança, inicialmente, não era alvo de assassinato - apenas a mãe, a quem o casal devia dinheiro.

Lavelina ficou com Higor dentro de casa enquanto Ricardo levou Priscila para o quintal de casa, onde cometeria o crime. Porém, Priscila gritou pedindo por ajuda, e Higor correu para o quintal na tentativa de socorrer a mãe.

Ricardo e Lavelina eram conhecidos da família, e ficaram com medo do menino reconhecer os dois em investigação, então resolveram matá-lo também.

"A criança foi para a parte externa da casa e, vendo a mãe já sendo agredida, correu em direção ao suspeito suplicando para que ele parasse. Então, foi dada uma martelada na cabeça da criança, justamente porque ela reconheceria eles nas investigações", explicou a delegada.

O que aconteceu com o casal

Higor e Priscila foram encontrados pelo pai do menino na varanda da casa em que moravam. Os corpos estavam ensanguentados. No início, a polícia não identificou a arma do crime, mas o corpo indicava agressões contínuas até a morte.

Ricardo, suposto assassino, ainda deixo um bilhete embaixo do corpo de Patrícia tentando enganar a polícia e levar a uma investigação diferente. O casal também roubou dinheiro, joias e eletrônicos da casa.



O casal foi preso quatro dias depois. Na casa deles, no mesmo bairro da vítima, foi encontrada a marreta usada para matar Higor.

Lavelina e Ricardo respondem por outros dois assassinatos e tentativa de homicídio.