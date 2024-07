Reprodução Takes de quarto destruído após briga de casal em MG

Um casal foi preso em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte (MG), após destruir um quarto de motel em briga.

O casal brigou e terminou o relacionamento, mas o homem, de 63 anos, não aceitou. Então, agrediu a ex-namorada, de 32. Ela revidou.

Os dois se bateram mutuamente e, no processo, quebraram diversas partes do quarto, inclusive a porta. O dono do motel afirma que prejuízo pode ultrapassar R$ 3 mil.

As agressões incluíram socos e chutes, além de garrafadas e mais. A Polícia chegou e levou os dois para delegacia.

Ambos prestaram depoimento, mas não há informações se deverão ressarcir os donos ou se serão julgados.

Veja as fotos:

Casal briga com garrafadas e detrói quarto de motel Reprodução Casal briga e destrói quarto de motel em BHCasal briga e destrói quarto de motel em BH Reprodução Porta quebrada após briga de casal em motel Reprodução Takes de quarto destruído após briga de casal em MG Reprodução





