Reprodução/Instagram Raquel Cattani foi assassinada em MT

O Corpo de Bombeiros procurou pela moto de Raquel Cattani, filha do deputado Gilberto Catani (PL) encontrada morta na última sexta-feira (19), em dois lagos na região onde o corpo da jovem foi encontrado, no Pontal do Marape, em Nova Mutum. As buscas foram realizadas no domingo (21) e documentadas em vídeo.

Assista:

De acordo com a polícia, a casa onde o corpo de Raquel foi encontrado estava revirada. O celular e a moto da jovem de 26 anos foram roubados. Segundo os bombeiros, não há pistas de onde o veículo possa estar. A localização da moto deve ajudar na investigação do crime, cujo autor e motivação ainda não são conhecidos.

A operação aconteceu em conjunto com a Polícia Militar e com a Polícia Civil. Até agora, nada foi localizado.

Depoimentos

Os pais de Raquel prestaram depoimento à polícia nesta segunda (22). A investigação também vai ouvir amigos próximos da jovem.

A polícia também informou que aguarda o resultado da perícia para confirmar o número exato de ferimentos que causaram a morte. O laudo preliminar apontou 30 facadas. Os laudos são elaborados pela Perícia Técnica e Identificação Oficial de Mato Grosso (Politec).

Entenda o caso

Raquel Cattani, de 26 anos, é filha do deputado estadual Gilberto Cattani (PL). Conhecida por sua produção de queijos artesanais premiados, foi encontrada morta em sua casa no sítio em Pontal do Marape na última sexta-feira (19).

O corpo de Raquel, mãe de dois filhos pequenos, foi descoberto por um familiar dentro de um dos quartos da residência, apresentando múltiplos golpes de faca. A cena do crime também revelava sinais de violência, como uma televisão quebrada, e a ausência da moto e do celular da vítima.

A investigação policial segue em ritmo acelerado, mas ainda há muitas perguntas sem resposta. O ex-companheiro de Raquel, Romero Xavier, se apresentou à polícia no local do crime, mas seu envolvimento no homicídio não foi confirmado até o momento.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp