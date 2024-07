Montagem/Reprodução Falcão-pelegrino, guepardo e peixe-agulha são os animais mais rápidos do ar, terra e mar

Qual é o animal mais rápido do mundo? Quando esta pergunta é feita, normalmente, a resposta costuma ser o guepardo ou chita, como também é conhecido o felino. A espécie, que pode alcançar os 130km/h e tem como habitat a savana, porém, é apenas o animal terrestre mais veloz do planeta.

Segundo os especialistas, ao se considerar todas as espécies, o animal mais rápido do planeta é o falcão-peregrino , que pode mergulhar a uma velocidade de 320 km/h , tal qual um potente carro de Fórmula 1, a principal categoria do automobilismo mundial.

Para alcançar esta velocidade extrema, o falcão-peregrino posiciona suas asas de maneira aerodinâmica ao longo do corpo. A ave costuma ter entre 38cm e 53cm de comprimento, com envergadura de até quase 2 m.

O falcão-peregrino costuma usar sua velocidade para caçar outras aves. Isto porque o choque que a presa leva ao ser atingida pelas garras do peregrino é extremamente forte e causa a morte instantânea.

A espécie pode ser encontrada em vários continentes, como na América do Norte, África, Europa, Ásia e até na Oceania. O peregrino geralmente frequenta zonas montanhosas ou costeiras e ilhas oceânicas, mas pode também ser encontrado em áreas urbanas.





E na água?

Já no mar, o mais veloz é o peixe-agulhão, responsável por atingir 110 km/h. Frequentemente encontrado no Oceano Pacífico, o animal costuma usar sua velocidade para fugir de outras espécies.

Como não poderia ser diferente, pela dificuldade em ser capturado, o peixe-agulhão é um dos animais mais cobiçados na pesca esportiva.

