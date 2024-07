Ascom/Polícia Civil Imagem da fachada da Polícia Civil de Arapiraca (AL)

A Polícia Civil de Alagoas prendeu, nesta quinta-feira (18), um homem de 48 anos acusado de enviar vídeos e áudios pornográficos para crianças e adolescentes de 6 a 16 anos. A detenção aconteceu na residência do suspeito, na cidade de Colônia de Leopoldina , localizada a 150 km de Maceió, já na divisa com Pernambuco.



Agentes civis da Diretoria de Inteligência Policial (Dinpol) cumpriram um mandado de prisão expedido pela 1ª Vara da Infância, Juventude e Família de Arapiraca. A detenção aconteceu após uma mãe registrar um Boletim de Ocorrência ao perceber o envio do material para sua filha, na cidade de Arapiraca.

Segundo a Polícia Civil, o homem de 48 anos, que não teve sua identidade revelada, enviou mensagens no Whatsapp e fez ligações para importunar os menores de idade, expondo conteúdo pornográfico. De acordo a investigação, o homem enviava gravações onde ele aparecia nu e se masturbando.

A Polícia Civil ainda revelou que encontrou outros boletins de ocorrência com o mesmo modo de agir e o mesmo número usado nas ligações. Segundo o g1, às autoridades, o suspeito disse que escolhia os menores de idade de maneira aleatória.



Já a Polícia Civil, em comunicado, avisou que o homem será levado para o sistema prisional e ficará à disposição da Justiça.



