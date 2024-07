Reprodução Câmera de segurança mostra idoso caído após ser agredido

Na manhã desta quarta-feira (17), um idoso de 84 anos foi agredido na Vila Mariana, Zona Sul de São Paulo. O suspeito, segundo a polícia, foi identificado como Hans River do Rio Nascimento, de 35 anos. Ele ficou conhecido após ofender a jornalista Patrícia Campos Mello, da "Folha de S.Paulo", durante a CPI das Fake News em 2020.

Câmeras de segurança registraram o momento das agressões.

Assista:

No vídeo, é possível ver que Hans passa do lado do idoso, na calçada da Rua Domingo de Moraes. Segundos depois, Hans volta para falar com ele.

Os dois começam a se desentender e Hans empurra o idoso, que leva uma rasteira, cai e bate a cabeça no chão. O vídeo termina com alguns pedestres em volta do idoso após terem presenciado as cenas de agressão, e Hans fugindo.

A vítima foi socorrida ao Hospital Saboya, no Jabaquara, também na Zona Sul, e foi liberado no mesmo dia. Segundo fontes ouvidas, o idoso tem deficiência auditiva.

À polícia, Hans afirmou que passava pelo estande de vendas quando o idoso o encarou com um "tom discriminatório". Segundo o depoimento, não houve nenhuma fala racista, mas ainda assim Hans confrontou o idoso que, segundo ele, teria o xingado e, depois, lhe dado um soco, que ele revidou.

A Polícia Civil de São Paulo informou que o caso é investigado como lesão corporal pelo 27º DP (Campo Belo). O suspeito compareceu à delegacia, prestou depoimento e foi liberado.

