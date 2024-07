Divulgação/Polícia Civil de Minas Gerais Suspeito de abusar sexualmente de sobrinha é preso em Minas Gerais

A Polícia Civil prendeu, na manhã desta quarta-feira (18), um homem de 30 anos suspeito de abusar sexualmente de uma sobrinha, de 15, há pelo menos dois anos em Rio Pardo de Minas (MG).

Segundo a polícia, o suspeito foi denunciado pela própria vítima no Conselho Tutelar do município. A jovem afirmou que sofria os abusos há pelo menos dois anos e que o último deles ocorreu em 29 de junho.

Segundo João Victor Petrone, delegado responsável pelo caso, a gravidade e reincidência do caso o levaram a solicitar a prisão provisória do suspeito, que aconteceu na residência dele.

O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional e segue à disposição da Justiça.

