Gabriel Rosa/AEN Na foto, o governador Ratinho JR., o presidente do Pompidou e a secretária estadual de Cultura comemoram a conquista

Nesta quarta-feira (17), o Governo do Paraná e o Centre Pompidou de Paris, uma das principais instituições de arte contemporânea no mundo, firmaram uma parceria para a construção do Museu Internacional de Arte de Foz do Iguaçu.

O contrato foi assinado pelo governador Ratinho Junior (PSD) e pelo presidente do centro cultural francês, Laurente Le Bon.

Fruto de um investimento de mais de R$ 200 milhões, o museu será construído a partir de critérios definidos pela instituição francesa. O projeto arquitetônico está previsto para ser concluído em 2025, para que a licitação da construção seja publicada até março e para as obras começarem no início do segundo semestre, de forma que a unidade seja aberta ao público em 2026.

Na cerimônia de assinatura de contrato, também foram assinadas a cessão do terreno pela CCR Aeroportos para a construção do museu, além da parceria com o arquiteto paraguaio Solano Benitez, que será responsável pelo projeto arquitetônico da unidade.

“Este é um dia muito importante não apenas para a cultura de Foz de Iguaçu ou do Paraná, mas para a cultura brasileira. Não existe hoje um museu como este, fruto de uma parceira como esta, no hemisfério sul. É uma novidade que ultrapassa as fronteiras do Brasil. O circuito cultural de museus movimenta bilhões de dólares, com muitos turistas que anualmente rodam o mundo visitando as principais unidades do mundo. E agora Foz do Iguaçu estará nesta rota”, afirmou o governador.

As negociações para a criação do museu no Paraná começaram em 2020, por meio da Secretaria de Estado da Cultura. As tratativas avançaram para o estágio final em maio deste ano, quando o governador e a secretária estadual da Cultura, Luciana Casagrande Pereira, estiveram na sede do museu, em Paris, para confirmar o projeto.

“Não será apenas uma unidade feita com base nos conceitos do Centre Pompidou, mas um espaço que também representará o Paraná, o Brasil e a região de tríplice fronteira, valorizando a cultura regional”, explicou a secretária.

O projeto visa fortalecer a cultura no estado do Paraná e consolidar Foz do Iguaçu como um dos maiores destinos turísticos do mundo. É por isso que o Museu será construído próximo ao Parque Nacional do Iguaçu, que abriga as Cataratas, e à cerca de 10 minutos do centro de visitantes.

Espaço para os artistas latino-americanos

Segundo o presidente do Pompidou, a ideia é que o Museu Internacional de Foz do Iguaçu abra espaço para artistas latino-americanos e da sede do museu em Paris, que conta com um acervo com nomes relevantes de arte moderna e contemporânea europeia.

“Uma das questões mais importantes hoje em dia é a relação entre a natureza e a cultura. Nesse sentido, o grande número de visitantes que vai a Foz do Iguaçu terá não só a obra-prima da natureza, que são as Cataratas, mas também um contato com a cultura e a arte contemporânea. A programação no Paraná vai depender do que o Estado demande, com base no que o público vai querer ver”, afirmou Le Bon.

“Desde o início das negociações, tanto a secretária quanto o governador se mostraram bastante engajados para criar essa dialética entre uma arquitetura revolucionária e um acervo apaixonante, como o se pretende colocar no museu”, enfatizou o presidente do Centro Pompidou.

