Reprodução Sucuri gigante seguiu para o meio da mata

Uma sucuri de quase 6 metros assustou os banhistas da praia do Atalaia em Salinópolis, no litoral nordeste do Pará. O animal foi encontrado na areia do morro do Atalaia, perto da área frequentada por centenas de pessoas.

O encontro com a sucuri aconteceu na tarde de segunda-feira (15). As imagens foram divulgadas nesta terça (16), dia em que é considerado o Dia da Cobra.

Assista:

No vídeo, a sucuri é vista deslizando pela areia em direção à restinga, aparentemente assustada, tentando fugir dos humanos ao redor.

Apesar do susto, não houve feridos. Além disso, o animal não foi mais avistado.

Orientações

A principal orientação ao se deparar com uma sucuri ou outras cobras é não interagir e nem se aproximar delas.

Autoridades devem ser acionadas, podendo ser os bombeiros pelo 193 ou a Polícia Militar Ambiental pelo 190. Matar ou maltratar animais é crime ambiental, passível de multa e prisão.

