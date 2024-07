Divulgação / Reprodução Eddie Jr. foi ameaçado no próprio apartamento após caso de racismo





Elizabeth Morrone e o filho deverão deixar o condomínio no qual moram, publicou a Justiça de São Paulo nesta terça, 90. Têm 90 dias para deixar o local. A decisão vem depois de “comportamento antissocial” deles contra Eddy Júnior .

A família é acusada de racismo contra o músico. Eles moram no mesmo condomínio, e em 2022, os outros moradores chegaram a voltar pela saída de Morrone de lá. Inclusive, o próprio condomínio fez o pedido para a justiça. A sentença saiu em 30 de abril e publicada ontem.

Eddy Júnior não mora no apartamento desde 2022, quando aconteceram os ataques racistas.

O que a justiça determinou no caso de Eddy Júnior?

A Justiça de São Paulo determinou que a aposentada Elisabeth Morrone e o filho devem deixar o condomínio. O prédio é na Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo, capital.

Também durante o processo, os condôminos votaram pela expulsão dela, e foi fato importante da juíza Laura Mattos Almeira ao promulgar sentença.

"O comportamento antissocial em questão restringe o direito de propriedade dos demais condôminos do edifício. E a impossibilidade de se conviver harmonicamente no condomínio permite que os condôminos adotem medidas de restrição ao direito de propriedade do antissocial, além daquelas previstas no artigo 1.337 do Código Civil",





Mattos julgou adequada a restrição de uso, além de adequada para reestabelecer ordem do condomínio. Marrone não perderá direito à propriedade, então pode vender ou alugar o apartamento.

Inclusive, o pedido de expulsão pela justiça partiu do próprio condomínio. Morrone abriu, à época, um processo contra o condomínio e pediu indenização por danos morais no valor de R$ 50 mil e cancelamento de multas recebidas após a polêmica.

A determinação, no entanto, definiu a saída dela além de duas multas no valor de R$ 1.646,13 e R$ 5.259,60.

Como foi polêmica de racismo de Eddy Jr?

Em uma briga de condomínio capturada por câmeras de segurança, Elisabeth grita com Eddy. Aos gritos, ela o chama de “macaco”, além de “ladrão sujo e imundo.”

Ela e o filho aparecem, em filmagens, em frente ao apartamento do músico empunhando uma faca e uma garrafa de vidro.

A mulher afirmou à polícia que não lembra da briga, pois estava medicada.