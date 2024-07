Foto: Divulgação/ Observatório Heller & Jung Meteoro visto no RS na terça-feira (16)

Um meteoro fireball passou pelo Rio Grande do Sul na terça-feira (16). O corpo celeste pode ser visto no mar, ao leste, em direção a Capão da Canoa, no litoral gaúcho, às 5h16.

Nas imagens feitas pelo Observatório Heller & Jung, é possível observar um fragmento do meteoro. Veja o vídeo:

Registro de Meteoro Fireball com magnitude -4.5 SPO (corpo celeste original desconhecido) as 05:16h sobre o mar ao leste em direção a Capão da Canoa. RS, Observatório Heller & Jung. https://t.co/t2ytVhYLmW — Prof. Dr. Jung (@profjung) July 17, 2024





"Possivelmente, (o meteoro é) oriundo de um asteroide ou cometa não identificado que passou pelo nosso sistema solar", diz Carlos Fernando Jung, pesquisador e responsável pelo observatório Heller & Jung.

A magnitude, ou seja, o do meteoro foi -4.5, menor do que o avistado em março em Capão da Canoa.

Em 2023, houve mais de 10 mil avistamentos de meteoros de pequena magnitude, conforme Jung relatou. No entanto, os meteoros fireball, que se destacam pelo brilho intenso, continuam sendo uma ocorrência rara.

