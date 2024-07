Reprodução Criança foi agredida pela mãe





Na última terça-feira (17), uma mulher foi detida no Distrito Federal sob a acusação de morder e espancar sua filha de apenas 4 anos de idade, após a criança urinar nas próprias roupas.

Segundo informações da polícia local, a mãe, que estava embriagada no momento do incidente, confessou ter cometido as agressões.

Vizinhos e familiares da vítima relataram que as agressões eram recorrentes. O pai da criança revelou à polícia que a ex-companheira já possuía um histórico de violência, inclusive contra ele próprio, tendo registrado boletim de ocorrência por agressão no passado.

Preocupados com a segurança da menina, o pai e uma tia identificaram marcas visíveis de violência e prontamente acionaram o Conselho Tutelar.

A criança foi encaminhada ao Instituto de Medicina Legal para avaliação, onde foram confirmadas as lesões decorrentes das agressões. As outras filhas da suspeita também serão ouvidas pelas autoridades para determinar se também eram vítimas de violência.

A mãe foi presa em flagrante e enfrenta acusações que podem resultar em uma pena de até nove anos de prisão, conforme estipulado pela Lei Henry Borel, que visa combater a violência doméstica e familiar contra crianças. Permanecerá sob custódia da justiça durante o inquérito que apura o caso.





O que fazer quando presenciar uma agressão contra criança?



Quando uma criança é agredida, é importante tomar medidas imediatas para garantir sua segurança e bem-estar. Primeiro, assegure a segurança imediata da criança, retirando-a da situação de perigo e levando-a para um local seguro. Mantenha a calma e proporcione conforto e apoio, tranquilizando a criança e assegurando que ela está segura.

Avalie a gravidade da situação verificando se há ferimentos físicos. Se houver lesões graves, leve a criança imediatamente para um hospital ou pronto-socorro. Em seguida, documente o incidente anotando todos os detalhes sobre a agressão, incluindo data, hora, local e quaisquer testemunhas, além de tirar fotos dos ferimentos, se houver.

É fundamental reportar o incidente às autoridades competentes, como o Conselho Tutelar, a Polícia Militar ou a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, que têm a responsabilidade de investigar e tomar medidas legais.

