Reprodução/fortune-tiger/ND Mãe diz que filho ficou agressivo após os jogos online

A mãe de um adolescente de 12 anos, agredida por ele com um soco na boca em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, após repreendê-lo por gastar R$ 2 mil em um cartão de crédito com jogos online, relatou que enfrenta o vício do filho há um ano. Segundo ela, que prefere não ser identificada para proteger a identidade do adolescente, ao longo desse período, o filho já gastou aproximadamente R$ 5 mil.

“Eu trato como um vício em droga. A abstinência é a mesma, é a mesma coisa de uma droga, não faz diferença. Ele não liga se é mil ou dois mil, o que ele quer é usar os cartões, independente de quem seja o dinheiro”, disse a mãe ao g1.

Segundo o boletim de ocorrência, a mãe chamou a Polícia Militar (PM) após a agressão, na madrugada de segunda-feira (15). Segundo o registro, o soco do filho deixou hematomas e causou um sangramento.

“Aqui sempre foi uma luta. Ele não pode ver um cartão que já cadastra no telefone e faz compra nos jogos. Hoje em dia esse cadastro é muito fácil. A gente já tentou bloquear os cartões, ele consegue desbloquear e até trocar as senhas. Há um tempo ele entrou no PicPay da minha mãe e conseguiu fazer uma compra de R$ 600", contou.





Agressividade

De acordo com a mãe, os jogos online tornaram o filho agressivo. À medida que o tempo dedicado aos jogos aumentava, o menino mostrava mais agressividade. Desde outubro de 2023, ele desenvolveu o costume de quebrar objetos em casa e agredir os avós.



“Há um ano ele vinha agredindo os avós. Ontem foi a primeira vez que ele me agrediu, mas aqui em casa ele sempre quebrou tudo. Ele passa a mão pelas xícaras e joga tudo no chão. O que ele ver que dá para quebrar, ele joga no chão", disse a mãe ao g1.

Com a piora da situação, a mãe pediu ajuda para o pai do adolescente, que respondeu que ela deveria lidar com a situação.

“O pai dele não me ajudava, dizia que já que estava acontecendo na minha casa, eu que deveria resolver”.

Após ser agredida, a mulher disse que tem esperança que tudo seja apenas uma fase.

