Um empresário foi encontrado amarrado, com sinais de violência e morto na garagem de sua casa, na noite desta terça-feira (16), no Jardim Europa, bairro de classe alta de São Paulo . A vítima se chamava Carlos Alberto Felice, de 77 anos.

De acordo com o Portal UOL, o corpo foi encontrado pelo sobrinho da vítima. À polícia, o homem revelou que o tio foi achado amarrado com fios pelas mãos e pelos pés. Ele também revelou sumiram da residência R$ 3,5 milhões em espécie, além de um carro Hyundai. Não havia sinais de arrombamento.

O sobrinho de Carlos Felice ainda acrescentou que, ao chegar na casa do tio, um homem se aproximou e declarou que o empresário teria vendido a casa recentemente. Segundo o relato, a pessoa desconhecida declarou que "um bom dinheiro lá dentro".

O sobrinho, por fim, ainda relatou que Carlos Felice era viúvo há três anos e não tinha filhos. À polícia, o parte do empresário confirmou que seu tio estava endividado.

A reportagem do Portal iG entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) . Em nota, a pasta informou que o caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) como latrocínio (roubo seguido de morte).





Nota da SSP sobre o caso:

A Polícia Civil investiga a morte de um idoso de 77 anos, ocorrida na noite desta terça-feira (16), na rua Prudente Correia, em Pinheiros, zona oeste da capital. Policiais militares foram acionados e encontraram o corpo da vítima na garagem da residência, amarrado e com sinais de violência. O caso foi registrado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que constatou tratar-se de um latrocínio. As investigações foram encaminhadas para o Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC), que prossegue com as diligências.



