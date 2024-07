Reprodução/redes sociais Paciente se impressiona com médico que o ajudou a voltar ombro para lugar, em Goiânia

O médico ortopedista Denis Borba viralizou na internet ao compartilhar o momento em que volta o ombro de um paciente para um lugar em questão de segundos, em Goiânia.

A gravação do atendimento foi dividida em duas partes. Juntas, as postagens já tem 14,3 milhões de visualizações em uma rede social.

Assista:

O paciente, que se apresenta como Éder, relata que deslocou o ombro após um acidente de moto. Ele conta que tentou voltar o ombro para o lugar mas não conseguiu e, por isso, achava que o caso não tinha solução.

Borba pede para que o paciente se sente em uma cadeira e passe o braço com o ombro deslocado por cima do encosto. O movimento dói e o paciente reclama, mas Denis é mais rápido e segura o braço, pressionando-o para baixo.

O paciente diz que está nervoso e que não consegue relaxar. A equipe e o médico o incentivam a respirar fundo. Segundos depois, em um movimento rápido e preciso, Denis volta o ombro do paciente.

Chocado, o paciente diz que sentiu o ombro voltando para o lugar. Ele agradece ao médico, surpreso com a simplicidade e a rapidez do procedimento.

