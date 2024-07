Reprodução/redes sociais Mãe e filha estão vivendo no Mc Donalds do Leblon

Bruna Muratori Geremia, 31, que viralizou na internet por "morar" com a mãe em uma unidade do McDonald’s no Leblon , na zona sul do Rio de Janeiro, diz ter sido agredida no último sábado (13). As informações são da coluna F5, do jornal Folha de S. Paulo.

A agressão foi registrada em boletim de ocorrência. Segundo Bruna, uma mulher começou a xingar ela e a mãe, Susane Paula Muratoni Geremia, de 64 anos.

"Uma mulher jovem se sentou na mesa ao lado de onde a gente estava. Ela lanchou e começou a me xingar do nada", afirma. Bruna diz que não respondeu às provocações para evitar mais tumulto.

Segundo Bruna, a suposta agressora continuou os ataques verbais na calçada, até que avançou contra ela. "Foi horrível. Corri para a delegacia e registrei a queixa na hora. Agora, os policiais pediram as câmeras de várias lojas da rua para as investigações". O funcionário de uma loja vizinha confirma que a polícia solicitou as imagens para analisá-las.

“Não dá mais para ficar aqui. Infelizmente, estou vendo alguns apartamentos mais distantes dessa área que nós queríamos ficar. O que der para fechar, vou fechar. Precisamos sair daqui”, relatou Bruna.

"Casa" incomum

Bruna e Susane moram desde o começo do ano no estabelecimento. As duas dormem na calçada do McDonald’s e passam o dia no local. Elas têm celulares, usam roupas limpas e consomem normalmente na lanchonete e em outros comércios da região.

