Reprodução/redes sociais Adolescente morta a tiros morava com namorado de 56 anos, suspeito do crime, há cerca de um ano

Gilson Cruz de Oliveira, de 56 anos, é suspeito de matar a tiros a adolescente de 15 anos, Maria Vitória dos Santos, com quem morava há cerca de um ano e mantinha um relacionamento. O caso aconteceu domingo (14), em Monteiro, na Paraíba. Ele foi preso no mesmo dia do crime e a Justiça decidiu mantê-lo preso nesta nesta terça-feira (16).

Segundo o delegado Sávio Siqueira, Gilson ficou em silêncio durante a audiência de custódia e se recusou a dar detalhes sobre o crime. De acordo com o delegado, duas colegas da vítima já prestaram depoimento.

A mãe da jovem, Maria Lúcia dos Santos Farias, disse que ela conheceu o suspeito há aproximadamente dois anos, quando começou a trabalhar na padaria dele. Na ocasião, Maria Vitória tinha apenas 13 anos.

Maria Lúcia também informou que descobriu que eles mantinham relações sexuais desde a época em que se conheceram - o que pode configurar estupro de vulnerável, segundo o Código Penal.

Segundo o delegado Sávio Siqueira, se for comprovado que houve tal relação, Gilson também deverá responder por estupro de vulnerável, além do feminicídio. No entanto, o delegado adicionou que a mãe da vítima ainda não prestou depoimento, pois não está em condições.

A adolescente havia dito, em mensagem de áudio, que Gilson era violento e já tinha a ameaçado com uma arma de fogo: "Jogou a pistola na minha cara", disse em uma das mensagens.

"Espero que a justiça seja feita e que ele pague pelo que fez", diz a mãe. Segundo ela, Maria Vitória estava tentando terminar o relacionamento com o suspeito porque tinha medo e era ameaçada constantemente.

A mãe estava morando em São Paulo e planejava retornar para buscar a filha, mas não conseguiu voltar antes do crime.

O crime

Segundo testemunhas, Gilson e Maria Vitória mantinham um relacionamento. Eles estariam bebendo dentro da casa de Gilson quando começaram a discutir, momento em que o homem abriu fogo contra a adolescente.

Segundo o delegado Sávio Siqueira, através do monitoramento de câmeras de trânsito, a Polícia Civil conseguiu localizar, por meio da placa do carro, que o suspeito estava em Caruaru.

Foi solicitado o apoio da Polícia Militar de Pernambuco, que conseguiu prender o suspeito por volta das 17h, quando ele já estava em Brejo da Madre de Deus.

