Reprodução: commons Tempo seco em São Paulo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial devido à baixa umidade do ar prevista para esta segunda-feira (15) em várias regiões do Brasil. A situação representa riscos à saúde, afetando 11 estados. Além disso, o início da semana marca o fim da frente fria que dominou nas últimas semanas.



Estados Afetados

De acordo com o monitoramento do Inmet, a umidade relativa do ar deve variar entre 20% e 30% nas seguintes áreas:



São Paulo

Minas Gerais

Goiás

Distrito Federal

Mato Grosso

Pará

Tocantins

Maranhão

Piauí

Ceará

Pernambuco

O Inmet recomenda à população:



- Beber bastante líquido.

- Evitar desgaste físico nas horas mais secas.

- Evitar exposição ao sol.

Recentemente, o Brasil tem experimentado alterações climáticas que impactam os ciclos naturais, como flores de ipês tardias e praias de rio antecipadas. Eventos climáticos incomuns, como o meteoro que cortou o céu do Piauí, transformando a noite em dia por um instante, também foram registrados.



A frente fria que trouxe temperaturas baixas principalmente ao Sul e Sudeste do país se encerrou no final deste domingo. Com isso, as chuvas cessaram e a temperatura voltou a subir. Em Porto Alegre, a máxima prevista é de 18ºC, enquanto em Teresina é de 35ºC.



A baixa umidade pode causar problemas respiratórios, ressecamento da pele e desconforto ocular. Portanto, é essencial seguir as recomendações do Inmet para mitigar esses efeitos adversos.