A motorista do Audi que bateu em cinco carros parados em um semáforo, em Osasco, na Grande São Paulo, no último sábado (13) , confessou ter ingerido bebida alcoólica antes do acidente. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) , a condutora não foi detida no local e permanece sendo investigada.

Em nota enviada ao Portal iG , a pasta afirmou que a autoridade policial orientou a mulher a procurar o Instituto Médico Legal (IML) para realizar o exame de embriaguez. O motivo da liberação da motorista do Audi não foi explicado.

"Na unidade de saúde, a autora confessou ter ingerido bebida alcoólica. A autoridade policial encaminhou a mulher ao IML para realizar o exame clínico de embriaguez, que está sob análise. Foi requisitada perícia ao local. O caso foi registrado como colisão, embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor no 5º DP de Osasco", diz a SSP em nota.

Nas redes sociais, imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que a motorista de 28 anos acertou cinco veículos que estavam parados no cruzamento da Avenida dos Autonomistas com a Rua Primitiva Vianco. Os carros envolvidos foram um Honda/Fit, um Celta, uma Tucson, um Montana e um Astra.

Segundo a Prefeitura de Osasco, quatro pessoas ficaram levemente feridas. "Os quatro foram socorridos ao Hospital Antônio Giglio. Posteriormente o casal foi transferido ao Hospital Regional (da rede estadual). As duas ocupantes do Audi passaram por exames e tiveram alta. O condutor do veículo Montana recusou atendimento médico e se evadiu. Sua esposa sofreu ferimentos leves e foi liberada", diz uma nota enviada ao g1.

Alta velocidade

No momento da ocorrência, agentes da Guarda Civil Metropolitana (GCM) constataram que o velocímetro do Audi travou após a batida marcando mais de 120 km/h, indicando que o carro estava em alta velocidade.

