Reprodução/redes sociais Morador de condomínio é agredido após ameaçar motoboy com terçado na zona Centro-Sul

Um homem foi flagrado ameaçando um grupo de motoboys armado com um facão em um condomínio no bairro Flores, em Manaus (AM), no último domingo (14). Moradores do local filmaram a confusão.

Assista ao vídeo:

No vídeo, o condômino aparece sendo empurrado por um homem, o que acarreta a discussão. Em seguida, ele se dirige a outro entregador de delivery, que foge. O morador dá um golpe com um terçado em uma das motocicletas estacionadas no local.

Após o golpe, o condômino é atingido na cabeça por um motoboy, que usa um capacete para golpeá-lo. O morador com o facão cai no chão e recebe vários chutes de um motoboy.

Ainda não se sabe o que causou a confusão. O caso foi inicialmente registrado no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e transferido ao 12º DIP.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp