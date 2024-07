Redes sociais Casal de Anápolis com 10 filhos

Um casal de Anápolis, a 55 km de Goiânia, viralizou ao anunciar a chegada de seu 10º filho. A descoberta da gestação ocorreu de maneira inusitada, após uma das filhas, Teresa, de 4 anos, fazer um desenho da mãe grávida.



Tatiane Amaral, de 41 anos, contou que seu marido já suspeitava da gravidez. "Teresa, nossa sexta filha, fez um desenho e nos disse: 'Essa é a mamãe'. No desenho tinha a mamãe e dois bebês. Um no colo e um mais acima: 'É a mamãe com Vicente - caçula de 5 meses - no colo e eu coloquei mais um bebê dentro da barriga dela'", relatou Tatiane.



Tatiane não acreditava estar grávida, pois não apresentava sintomas e tinha poucos dias de atraso na menstruação. "Comprei um teste para 'desencanar' meu marido, mas quando vi que deu positivo e sai do banheiro, dei a notícia a ele. E ele disse: 'Eu sabia!'", contou.

A dona de casa e influenciadora digital mencionou que, no início de junho, sua filha mais velha, Clarice, de 15 anos, perguntou ao pai se a mãe teria mais filhos. Poucos dias depois, Teresa fez o desenho da mãe grávida.



"Meu marido contou que Clarice disse que estava torcendo para uma gravidez de um novo irmão e que, se fosse menino, poderia ser chamado de Ângelo", disse Tatiane.

Os filhos receberam a notícia com muito carinho e já começaram a sugerir nomes para o bebê, cujo sexo ainda é desconhecido. "Nossos filhos reagem com muito carinho e naturalidade com a vinda de mais um irmão. Nós ficamos felizes também. Afinal, é mais um fruto do nosso amor. Mais uma vida para cuidar e amar", disse Tatiane.

Tatiane e seu marido, Walter Welington Barbosa da Silva, de 48 anos, postaram um vídeo anunciando a 10ª gravidez, que rapidamente alcançou mais de 1 milhão de visualizações nas redes sociais.



“A gente pensava em ter só dois, mas Deus quis mais. Ele sempre tem planos melhores que os nossos”, disseram no post.

A rotina do casal com nove filhos é puxada. Além de cuidar deles, Tatiane também cria conteúdo na internet sobre limpeza e organização de casa. "Todos os meus filhos foram por gravidez natural. Somente dois foram planejados. Nossa terceira filha não foi planejada, mas ficamos felizes quando soubemos, e foi através dela que tudo mudou. A partir daí vimos que fazia sentido aceitar os filhos que viessem", conta Tatiane.



Lista de Filhos

1. Vicente - 5 meses

2. Álvaro - 2 anos e meio

3. Joana - 3 anos

4. Teresa - 4 anos

5. Laura - 6 anos

6. Bárbara - 8 anos

7. Catarina - 10 anos

8. Bernardo - 11 anos

9. Clarice - 15 anos