Foto: Mycchel Legnaghi O vale do Caminhos da Neve co geada

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial de geada para o Rio Grande do Sul, com início previsto para a madrugada deste sábado e duração até 7h30. Além disso, as temperaturas em São Paulo devem permanecer baixas durante o fim de semana. O órgão também alertou para o declínio de temperatura no Paraná, Santa Catarina, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Acre.



Segundo Andrea Ramos, meteorologista do Inmet, esses fenômenos são consequência de uma onda de frio que começou na quarta-feira e deve se estender até domingo. Ela explica que isso ocorre devido à atuação de um anticiclone, que mantém uma massa de ar frio de origem polar sobre o país.

As geadas devem atingir a região oeste do Rio Grande do Sul. Cidades como Quaraí e Sant'Ana do Livramento registrarão mínimas de 1°C e máximas de 12°C. Em Porto Alegre, a máxima será de 14°C e a mínima de 10°C, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas durante a tarde e a noite. Em Curitiba, o Inmet prevê máxima de 13°C e mínima de 10°C.

De acordo com Ramos, essas chuvas resultam da instabilidade trazida por uma baixa pressão associada a um cavado — área alongada de baixa pressão. Esse fenômeno também trará chuvas para São Paulo e para o sul do estado do Rio de Janeiro, já neste sábado. A meteorologista alerta para a possibilidade de precipitações na capital fluminense a partir de amanhã.

Em São Paulo, os termômetros marcarão máxima de 17°C e mínima de 13°C. No Rio de Janeiro, a máxima será de 24°C e a mínima de 20°C.

No Nordeste, o Inmet alertou para perigo potencial de vendaval em quase todos os estados da região, exceto Sergipe e Maranhão. Os ventos podem variar entre 40 km/h e 60 km/h, com risco de queda de galhos de árvores.

Além disso, o instituto sinalizou a possibilidade de chuvas isoladas em todo o litoral durante a manhã de hoje. Para a tarde e a noite, as precipitações isoladas não devem atingir Fortaleza, Salvador e o litoral do Piauí.

No Recife, João Pessoa e Aracaju, as máximas serão de 28°C e as mínimas de 23°C. Em Salvador, a máxima será de 29°C e a mínima de 23°C. Para Fortaleza, a previsão é de máxima de 31°C e mínima de 22°C.

Para o Norte, o Inmet emitiu um alerta de chuvas intensas na porção norte e sul do Amazonas e de Roraima, além do centro amazonense. Em Manaus, a previsão é de início das chuvas na parte da tarde, com máxima de 32°C e mínima de 25°C.