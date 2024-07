Reprodução/X Meteoro aparece no céu do estado do Piauí

Na madrugada deste sábado (13), por volta das 00:10, um clarão iluminou o céu no estado do Piauí. O fenômeno, um meteoro , pôde ser visto em diversas cidades e foi filmado por moradores. O ocorrido iluminou o céu por alguns segundos em pelo menos 15 cidades.

Câmeras de segurança postadas no X (antigo Twitter) mostram que o evento durou cerca de três segundos, tornando a noite tão clara quanto o dia em algumas localidades. As cores mais comuns observadas durante a queda de um meteoro são azul-verde do magnésio, amarelo do ferro, vermelho do nitrogênio e oxigênio atmosféricos, laranja-amarelado do sódio e violeta do cálcio.

🚨ATENÇÃO: Um meteoro acaba de ser registrado no Piauí. Quem conseguiu ver ou registrar o momento do clarão no céu? Deixe nos comentários pra ver pic.twitter.com/vyewuoG1nr — Astronomiaum (@Astronomiaum) July 13, 2024

As cidades onde o meteoro foi visto incluem Aroazes, Belém do Piauí, Campo Maior, Caridade, Conceição do Canindé, Curral Novo, Elesbão Veloso, Francisco Macedo, Itainópolis, Jacobina do Piauí, Massapê do Piauí, Padre Marcos, Patos do Piauí, Piracuruca e Piripiri.

Moradores relataram que suas casas tremeram devido à forte explosão causada pelo meteoro. Até o momento, não há informações de danos causados pelo fenômeno.

trago imagens do meteoro que passou pelo Piauí aí no vídeo é a minha cidade pic.twitter.com/P5drcybiBH — tirsɑ (@Tirsei) July 13, 2024

O que é um meteoro?

Um meteoro é um fragmento de rocha ou metal que entra na atmosfera terrestre a alta velocidade. Ao penetrar na atmosfera, o atrito faz com que o meteoro se aqueça e brilhe, criando o fenômeno luminoso conhecido como estrela cadente. Se o meteoro não se desintegra completamente e atinge a superfície terrestre, ele é chamado de meteorito.