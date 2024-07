Reprodução / Fantástico Socialite Regina Gonçalves em entrevista ao Fantástico

A Polícia Civil do Rio de Janeiro concluiu que a socialite Regina Gonçalves , de 89 anos, estava vivendo sob condições precárias devido a atitudes de seu ex-motorista José Marcos Chaves Ribeiro . De acordo com o relatório final da investigação, a vítima ficava sem comer e beber por dias. Além disso, a idosa era obrigada a dormir em uma poltrona. A situação teria ocorrido por dez anos na própria capital fluminense. O documento foi obtido pela CBN nesta sexta-feira (12).

Para concluir o relatório, a Polícia Civil ouviu a médica Monique Esteves Cardoso, responsável por atender Regina Gonçalves em janeiro deste ano, quando ela conseguiu fugir de José Marcos. Segundo a profissional, a socialite apresentava dificuldade de locomoção, tinha pernas inchadas e mostrava estar fisicamente debilitada.

À Polícia Civil, Regina contou que tinha medo de José Marcos e era feita de refém pelo ex-motorista. A socialite contou que só conseguiu terminar com os abusos e sair da condição precária após fugir da casa onde viviam em Copacabana, no Rio de Janeiro, e procurar seu irmão. A história dela foi contada pelo programa Fantástico, da TV Globo, em abril deste ano.

Ex-motorista indiciado

Com a conclusão do relatório, a Polícia Civil decidiu indiciar José Marcos por violência psicológica contra a mulher. Além disso, o ex-motorista ainda é suspeito de expor a idosa a perigo à integridade física e psíquica e de não cumprir ordem judicial.

O documento elaborado pela Polícia Civil também afirma que existe a suspeita de José Marcos ter cometido outros crimes, como associação criminosa e lavagem de dinheiro por suspeita de apropriação de bens móveis e dinheiro de Regina. Há um outro inquérito que apura esses fatos.

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), agora, vai decidir se oferece denúncia contra José Marcos Chaves Ribeiro e se determina ou não as medidas cautelares solicitadas pela Polícia Civil.





Quem é Regina Gonçalves

A senhora é viúva do empresário Nestor Gonçalves, dono da marca de baralhos Copag e também de fazendas e outras propriedades. Sem filhos, ela foi a única herdeira do ex-marido, falecido em 1994. Estima-se que na época ela tenha recebido algo em torno de US$ 500 milhões, o equivalente a R$ 2,5 bilhões em cotação atual.

A residência principal de Regina é um apartamento de aproximadamente 1.000 metros quadrados no Edifício Chopin, um dos mais emblemáticos do Rio de Janeiro (RJ), localizado em Copacabana.

Ela também é proprietária de outros imóveis de luxo, incluindo outra unidade no mesmo prédio inonico onde mora.

Ainda na cidade do RJ, Regina é dona de quatro mansões em São Conrado, bairro da Zona Sul da cidade. Um dos imóveis, teria sido uma das primeiras aquisições do ex-marido da socialite. Segundo familiares, essa propriedade tem quatro andares, 20 mil metros quadrados de terreno e uma piscina com azulejos portugueses que recebe água natural.

Fora da capital fluminense, haveria um terreno em Angra dos Reis. De acordo com o blog Segredo do Crime, do jornal O Globo, Regina também é dona de uma fazenda em Cuiabá (MT) onde Nestor criava gado de corte. Segundo o blog, a mulher ainda seria a presidente do Grupo Nestor Gonçalves.

