Foto: Mycchel Legnaghi Frio intenso em Santa Catarina

A passagem de um anticiclone trazendo uma massa de ar frio polar continua causando uma onda de frio no Sul do Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul, nesta sexta-feira (12). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) , o fenômeno deve persistir até sábado. Além disso, o Nordeste enfrenta ventanias e chuvas, enquanto o Sudeste pode ter chuvas fracas em São Paulo e Rio de Janeiro. O Inmet também emitiu um alerta de "Perigo Potencial" para nove estados do país.

No Rio Grande do Sul, foi emitido um aviso de "Perigo" para a região centro-sul devido à onda de frio. O alerta indica que as temperaturas podem ficar 5ºC abaixo da média por um período de três a cinco dias.

"Essa onda de frio começou na quarta-feira (10) e vai até sábado (13). O Rio Grande do Sul, inclusive Porto Alegre, é atingido por conta desse anticiclone que traz uma massa de ar frio polar, derrubando as temperaturas", explica Andrea Ramos, meteorologista do Inmet.

No norte do Rio Grande do Sul e no centro-sul de Santa Catarina, há um alerta de "Perigo Potencial" para a onda de frio, com temperaturas podendo ficar 5ºC abaixo da média por dois a três dias. O Inmet também alerta para o risco leve à saúde.

"Há uma segunda onda de frio no norte do RS e centro-sul de Santa Catarina, com temperaturas 5ºC abaixo da média por dois a três dias. O outro alerta na região Sul é para temperaturas abaixo da média por mais de três dias devido à massa de ar polar", detalha Ramos.

Além da onda de frio, a região Sul pode enfrentar chuvas intensas. Um alerta de "Perigo Potencial" indica chuvas em todo o estado de Santa Catarina e no centro-sul do Paraná, incluindo Curitiba. A previsão é de chuvas de até 50 mm/dia e ventos de 40-60 km/h, com baixo risco de corte de energia, queda de galhos, alagamentos e descargas elétricas.

O Inmet também alertou para baixa umidade em nove estados da área central do país e no Distrito Federal. O aviso de "Perigo Potencial" abrange quase todo Goiás e Tocantins, além de São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Piauí, Maranhão, Pará e Mato Grosso. A umidade relativa do ar pode variar entre 30% e 20%, com baixo risco de incêndios florestais.

No Sudeste, o Rio de Janeiro terá céu nublado ao longo da sexta-feira (12), com possibilidade de chuvas isoladas à tarde e à noite, e temperaturas entre 19ºC e 32ºC. Em São Paulo, o dia será nublado com chuvas isoladas e temperaturas entre 14ºC e 20ºC, mais baixas que no dia anterior. Em Belo Horizonte, não há previsão de chuva e as temperaturas variam entre 15ºC e 27ºC.

No Nordeste, além da baixa umidade, há alertas para chuvas acumuladas e ventanias. Os ventos podem variar entre 40km/h e 60km/h na Bahia, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí, com baixo risco de queda de galhos. Na Paraíba e em Pernambuco, inclusive na área metropolitana de Recife, as chuvas podem atingir até 50mm/dia. O aviso de "Perigo Potencial" vai até às 10h desta sexta-feira, com baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos em áreas de risco.

No Norte, o Inmet emitiu um alerta de "Perigo Potencial" para chuvas intensas no baixo, sudoeste e norte do Amazonas, norte e sul de Roraima, e norte e sul do Amapá. As chuvas podem chegar a 50mm/dia, com ventos de 40-60 km/h até às 10h desta sexta-feira, apresentando baixo risco de corte de energia, queda de galhos, alagamentos e descargas elétricas.