Reprodução Vanessa Pedroso Cordeiro, enfermeira presa por tentativa de assassinato de recém-nascidos





Vanessa Pedroso Cordeiro , técnica em enfermagem foi condenada nesta sexta, 12, por nove tentativas de homicídio qualificado. O caso ocorreu em 2009 em Canoas, região metropolitana de Porto Alegre, RS.

A mulher tem 40 anos e foi condenada a 51 anos e oito meses de prisão por tentar matar nove bebês no hospital Ulbra. Os números verdadeiros podem ser muito maiores.

A denúncia da mulher foi em 2009, quando houve acusação dela injetar substâncias misteriosas em 11 bebês.

Julgamento pelo assassinato de nove bebês

A enfermeira foi presa em flagrante em 2009. A polícia encontrou seringas e medicamentos no armário dela.

Diogo de Souza Mazzucatto Esteves, juiz , conduziu o júri. Nesta madrugada, a banca considerou Vanessa culpada de nove tentativas homicídios qualificados pelo uso de substância análogo a veneno e recurso que dificultou defesa das vítimas.

Eram 11 casos; houve absolvição de um e rebaixamento de acusação para outro, pelo qual respondeu por lesão corporal.

Rafael Russomano Gonçalves , promotor do TJ-RS, acredita que Vanessa sabia os riscos e os assumiu deliberadamente.





Flávio de Lia Pires , advogado da enfermeira, afirma o contrário. Disse na defesa que a mulher tem 12 distúrbios mentais e pediu internação e acompanhamento médico no lugar da prisão:

"No momento que ela praticava as condutas não tinha condições de se autodeterminar. Não conseguia conter os seus impulsos. [...] Agiu fora da realidade, a ré nunca teve comportamento dentro da normalidade.”

Vanessa depôs conforme a teoria de incapacitabilidade de responder por distúrbios mentais. Ela explicou que passou por abusos sexuais, automutilação e outros traumas na juventude.

Disse, ainda, que tentou suicídio depois do caso e foi diagnosticada, em 2017, com síndrome de Munchhausen. Nesta doença, os adultos fingem que as crianças em volta estão doentes para gerar simpatia.

A enfermeira foi considerada semi-imputável pelos crimes - ou seja, recebeu pena reduzida em relação a uma pessoa imputável / capaz de responder pelos crimes.

Conheça caso de enfermeira que envenenou bebês

Vanessa fazia administração de remédios controlados, como morfina e benzodiazepínicos (espécie de calmante). Ela agia sozinha.

As vítimas apresentaram problemas respiratórios e convulsões, recebendo internação na UTI Neonatal.

"Aqueles medicamentos têm lacre, rótulo, ela sabia o que estava aplicando. Ela sabia o que estava fazendo, tanto que todos os bebês tiveram os mesmos sintomas: ficaram moles, roxos, sem ar", disse Gonç alves.

A enfermeira confessou a aplicação de medicamentos com seringa pela boca. Porém, não sabe indicar número de vítimas e nem as identificar.

Ela citou que os atos eram decorrências, de fato, de um distúrbio mental - como sustentado pela defesa.

"Não conseguia parar de fazer, mesmo sabendo que era errado. O que lembro é que nunca virei as costas para nenhuma delas”, comentou, sinalizando que prestava socorro durante colapso das vítimas.