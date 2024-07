Reprodução Júlia Andrade com roupas de academia no interior do elevador





Julia Andrade Cathermol Pimenta , namorada de Luiz Marcelo Ormond , foi indiciada por diversos crimes, inclusive homicídio, pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. O envenenamento seguido de morte de Ormond ficou conhecido como “ Caso do Brigadeirão .”

Luiz Marcelo foi encontrado morto no dia 20 de maio dentro do próprio apartamento no Engenho Novo, Zona Norte do Rio de Janeiro.

Julia reponderá por homicídio por motivo torpe com emprego de veneno, além de uso de traição ou emboscada. Além disso, foi indiciada por apropriar-se dos bens do namorado, venda de armas, estelionato, associação criminosa e formação de quadrilha, fraude e falsidade ideológica.

Suyany Breschak , cigana, foi considerada mentora do crime. Exceto uso de documento falso, será indiciada pelos mesmos crimes de Julia.

As outras pessoas indiciadas foram Leandro Jean Rodrigues Cantanhede (receptação, venda de armas, associação criminosa, fraude processual), Victor Ernesto de Souza Chaffin (receptação criminosa, venda de armas, associação criminosa, fraude processual), Geovani Tavares Gonçalves e Michael Graça Soares (compra das armas de Ormond)

Como foi o Caso do Brigadeirão?

Ormond foi encontrado morto em casa, em avançado estado de decomposição, no Rio de Janeiro.

A necrópsia mostrou chocolate no estômago dele, além de drogas, morfina e Clonazepam. A suspeita é que a morte foi uma overdose por conta de um brigadeirão oferecido pela namorada. Ele morreu em cera de meia hora após a ingestão.

As câmeras do prédio mostraram Luiz Marcelo descendo à piscina do prédio com o doce, e voltando ao apartamento alguns minutos depois, desnorteado e tossindo.

Júlia prestou depoimento no dia 22 de maio Ela disse que deixara o carro do namorado longe por pedido dele, e que o deixou sozinho no apartamento após uma briga.

A polícia estranhou o comportamento da namorada, que sorriu bastante durante o depoimento, e mostrou “extrema frieza.”