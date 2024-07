Agência Brasil Alexandre de Moraes

Após a deflagração da quarta fase da Operação Última Milha pela Polícia Federal (PF) nesta quinta-feira (11), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes decidiu retirar o sigilo de documentos relacionados à operação, incluindo a autorização para as ações policiais e o parecer da Procuradoria Geral da República (PGR). Segundo o ministro, havia uma "organização criminosa" dentro da Agência Brasileira de Inteligência (Abin).

"Os elementos condensados na representação policial revelaram que a estrutura infiltrada na Abin representava apenas uma célula de uma organização criminosa mais ampla, voltada ao ataque de opositores, de instituições e de sistemas republicanos, com atuação que não se restringia às investigações relacionadas à referida Agência Brasileira de Inteligência", afirma.

A decisão foi tomada no âmbito do processo que investiga o uso do sistema de inteligência First Mile, da Abin, por delegados, agentes e servidores públicos. No despacho, Moraes afirmou:

“Embora a necessidade de cumprimento das numerosas diligências determinadas exigisse, a princípio, a imposição de sigilo à totalidade dos autos, é certo que, diante da realização das diligências pela Polícia Federal, não há necessidade de manutenção da total restrição de publicidade”, diz o despacho assinado por Moraes.

De acordo com a PF, entre os monitorados , estariam o atual presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), Rodrigo Maia (então presidente da Câmara dos Deputados), os deputados federais Kim Kataguiri e Joice Hasselmann, e os senadores Alessandro Vieira, Omar Aziz, Renan Calheiros e Randolfe Rodrigues. As jornalistas Mônica Bergamo e Vera Magalhães também aparecem na lista.



Nesta fase, os agentes cumpriram cinco mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão nas cidades de Brasília (DF), Curitiba (PR), Juiz de Fora (MG), Salvador (BA) e São Paulo (SP). Os mandados foram expedidos pelo STF.

Alvos de busca e apreensão:



Mateus de Carvalho Sposito

José Matheus Sales Gomes

Daniel Ribeiro Lemos

Richards Dyer Pozzer

Rogério Beraldo de Almeida

Marcelo Araújo Bormevet

Giancarlo Gomes Rodrigues

Prisões preventivas e afastamentos dos cargos públicos:



Mateus de Carvalho Sposito

Richards Dyer Pozzer

Rogério Beraldo de Almeida

Marcelo Araújo Bormevet

Giancarlo Gomes Rodrigues

Os investigados são acusados de criar perfis falsos nas redes sociais e divulgar informações falsas sobre jornalistas e integrantes dos Três Poderes. A chamada "Abin paralela" também teria acessado ilegalmente computadores, telefones e infraestrutura de telecomunicações para monitorar pessoas e agentes públicos.

De acordo com a PF, os investigados podem responder pelos crimes de: