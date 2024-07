Reprodução/X Onça foi resgatada no sudoeste da Bahia

Uma onça-parda assustou os moradores da cidade de Anagé , no sudoeste da Bahia , ao ser encontrada no banheiro de um sítio, no último sábado (6). O momento foi filmado pelos caseiros e divulgado nas redes sociais. Assista ao final desta matéria.

Nas imagens, é possível ver que o animal, conhecido como onça Suassuna, se encontrava em baixo da pia de um lavabo. Os caseiros avisaram a polícia e monitoraram a onça de longa distância.

Ao chegar no local, os policiais monitoraram a onça por algumas horas até a chegada de um veterinário do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), que precisou viajar quase seis horas de Cruz das Almas, no recôncavo baiano, até Anagé, para resgatar o animal.

Com a chegada do veterinário, a onça foi sedada com um dardo tranquilizante. Depois, o animado foi colocado em uma caixa e transportado até o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) de Vitória da Conquista.

Assista ao vídeo abaixo:

Onça parda é encontrada dentro de uma casa no município de Anagé, no sudoeste da Bahia. O caso aconteceu na noite de sábado (6). Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o animal dentro do banheiro da propriedade. pic.twitter.com/rB1F4ZZlWi — BandNews FM Salvador (@bandnewsfm_ssa) July 8, 2024

