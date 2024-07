Reprodução Facebook Serra da Saudade é a menor cidade do Brasil





O Cartório de Registro Civil e Notas de Serra da Saudade , cidade menos populosa do Brasil, registrou uma diminuição no número de habitantes em 2024.



A cidade, que em fevereiro registrava 833 habitantes, tinha 831 em maio - houve duas mortes e um nascimento.

Em 2023, o IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística instituiu, pelo censo, a Serra da Saudade como a menor cidade do país.

A cidadela tem esse posto há 11 anos. Antes, quem ocupava era Borá, em São Paulo. Borá tinha, no censo de 2022, 907 habitantes - a única cidade do estado com menos de 1 mil habitantes.





Mais sobre Serra da Saudade

Serra da Saudade fica no centro oeste de MG, a 250 km de Belo Horizonte . Confira algumas curiosidades sobre a cidade